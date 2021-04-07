Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Giriş Tarihi: 7.4.2021 13:15

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

AA
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da , günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybederek 1.405,47 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan azalışla 1.405,47 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 07/04/2021

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açılanacak dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA