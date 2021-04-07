Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan azalışla 1.405,47 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 07/04/2021

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açılanacak dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.