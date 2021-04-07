Kredi desteği için tarih verildi! 2 bakanlık harekete geçti





ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ GENİŞLİYOR

Sanayi tesislerine enerji verimliliği konusunda verilen desteklere konutlar ve işyerleri de dâhil edilecek. Savunma sanayinde olduğu gibi sağlık, yazılım-donanım endüstrileri desteklenecek. Doğalgaz piyasasının yapılandırılması ve serbestleştirilmesi konuları da aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve ruhsat sahiplerinin güveninin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.