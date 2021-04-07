SON DAKİKA: Başkan Erdoğan beklenen tarihi duyurdu: Hazırlıklar tamam Kanal İstanbul'u yapacağız

Son dakika haberler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda hazırlıkların tamamlandığını bildirerek, temelin yaz aylarında atılacağı mesajını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI: YAZ AYLARINDA İNŞALLAH TEMELİNİ ATACAĞIZ

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. Kanalın iki yakasında 500 bin nüfuslu 2 şehir kurulacak. Bu İstanbul'daki depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje köprü, yeni havalimanı, metro ile de bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de yapacağız. Ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Yaz aylarında inşallah temelini atacağız. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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