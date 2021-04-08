Almanya'da şirket iflası yüzde 20'yi aştı

Merkezi Almanya'nın Halle kentinde bulunan enstitü, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde şirket iflaslarına ilişkin yaptığı aylık araştırmanın mart sonucunu yayımladı.

Konuya ilişkin açıklamada, " Şubat ayındaki ılımlı bir artışın ardından, martta şirket iflaslarının sayısı yeniden arttı, ve bu sefer daha güçlü." değerlendirmesi yapıldı.

IWH'ye göre, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket ve ortaklık sayısı, martta şubata göre yüzde 20'den fazla artarak 870'e yükseldi.

IWH'nin analizi, mart ayında iflas ettiği bildirilen şirketlerin en büyük yüzde 10'unun toplamda 8 bin kişiyi istihdam ettiğini gösterdi.

Enstitünün Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, ekonomik açıdan, birçok küçük şirket iflasları genellikle daha az büyük şirket iflasından genellikle daha az sert olduğunu belirterek, "Bu sadece büyük iflasların daha fazla işi etkilemesinden kaynaklanmıyor. Çalışanların ücret kayıpları da çok daha yüksek oluyor." yorumunda bulundu.