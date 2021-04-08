Bitcoin altın için tehdit mi? Şant Manukyan kripto para ve alt coinler için uyardı: Birçoğu silinip gidecek!

Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan genişleyici para politikaları ve teşvik paketleri devasa büyüklükte bir likidite yarattı. Yatırımcıların çoğu bu dönemde altın aldı kazandı. Döviz aldı kazandı. Hisse senedi aldı kazandı.

YENİ GÖZDE KRİPTO PARALAR OLDU

Son olarak şimdi ki gözde kripto paralar oldu. 2021 yılında ilk çeyrek geride bırakılırken borsaların, altının artık belli bir bantta debelendiğini görülürken kripto paralara olan ilgi ise önü alınamaz bir şekilde her geçen gün artıyor. Hatta özellikle Bitcoin'i bir kenara bırakırsak alt-coin diye nitelendirilen kripto paraların ön plana çıktığını görüyoruz ve bu durum paranın akışının bu tarafına kaymasına neden oluyor.

BİRİKİMDE ADRES DEĞİŞEBİLİR! KRİPTO PARA ALTINI TAHTINDAN MI EDECEK?

Amatör yatırımcıların Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili en çok merak ettiği soruları piyasaların sevilen ve güvenilir ismi İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan Sabah TV ekranlarında yanıtladı.

Bitcoin nedir, nasıl ortaya çıktı? Bir değer aracı olarak nasıl tanımlanıyor?

Alt-coin nedir?

Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dediği gibi spekülasyon aracı mı yoksa bir para birimi mi?

Powell Bitcoin'i altına benzetti. Ama altın bildiğimiz üzere güvenli liman etiketine sahip riskten kaçış aracı olarak biliniyor. Bitcoin, hem getirisi hem de yaptığı hareketlere göre daha çok hisse senetlerine rakip değil mi ?

Kripto paralara olan bu ilgi, artan likiditenin etkisiyle bir balon mu yarattı? Yoksa geleceğin para birimleri artık bu kripto paralar olacağı için bunun beklentisi mi fiyatlanıyor?

Devletler kripto paraları kabul etmeye ne kadar yakınlar?

Şimdi bir yatırımcı sermaye piyasalarında işlem yaparken, temel analiz, teknik analiz ve haber akışını kullanıyor. Yapılan analizler genellikle anlamlı oluyor. Peki kripto paralarda durum böyle mi? Fiyatlamanın seyri için analiz yapmak ne kadar anlamlı?

Yüz yıllardır dünyada birikim denince akla altın gelir. Kripto paralara ilgi o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki ilerleyen yıllarda kripto paralar altını tahtından edebilir mi?

Hisse senetleri, emtia, altın vs. kripto paralar arasında en riskli gördüğünüz yatırım aracı hangisi?

Küçük yatırımcılar için kripto paralar hakkında tüyolar vermek isteseniz neler önerirdiniz?

Kripto para derken şimdi de NFT çılgınlığı gündeme geldi. Bazı resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığı devasa rakamlara satılıyor. Nedir bu NFT?

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