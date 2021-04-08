Haberler APara Haberleri Yabancılar 364 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:24

Yabancılar 364 milyon dolarlık hisse senedi sattı

AA
Yabancılar 364 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Nisan haftasında net 364,4 milyon dolarlık hisse senedi, 140,4 milyon dolarlık ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Nisan haftasında net 364,4 milyon dolarlık hisse senedi, 140,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Mart itibarıyla 23 milyar 782,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 405,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 670,5 milyon dolardan 7 milyar 370,4 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 265,3 milyon dolardan 261,2 milyon dolara düştü.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 08/04/2021

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancılar 364 milyon dolarlık hisse senedi sattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA