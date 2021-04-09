Altın fiyatları gerilerken petrol yatay seyretti

ABD ve Avrupa ekonomilerine ilişkin olumlu haberlerin ardından Çin'deki üretici fiyat endeksindeki artışın hızlı toparlanma umutlarını artırmasıyla, güvenli liman altının fiyatları geriledi.



Yatırımcılar başlıca petrol üreticilerinin artan petrol arzını ve Covid-19 salgınının yakıt talebine olan etkisini değerlendirirken, petrol fiyatları sınırlı değişim kaydetti.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.47 düşüşle 63.07 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 59.62 dolar,

- altın yüzde 0.42 düşüşle 1,748.37 dolar,

- gümüş yüzde 0.73 düşüşle 25.27 dolar,

- bakır yüzde 0.88 artışla 9.009.00 dolar,

- platin yüzde 1.01 düşüşle 1,220.15 dolar,

- paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,627.34 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 458 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 3,006 liraya geriledi.



Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altının, destek paketi beklentileri ile "yukarı yönlü hareketini" kuvvetlendirdiği belirtilerek, "Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada enflasyonu kontrole edebilecek araçlara sahip olduklarını vurguladı. FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantı tutanaklarında ekonominin iyileşmesine rağmen hedeflerden çok uzak olduklarını belirtildi. Ayrıca tutanaklarda politika değişikliği için tahminlerden ziyade sonuçları temel alacakları vurgulandı. Teknik açıdan incelendiğinde tepki alımlarının devam etmesi durumunda 1775 ve 1805 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1725 ve 1700 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek" denildi.



Artan Covid-19 vakalarının Brent petrol üzerinde oluşturduğu stresin fiyatlanmaya devam edildiğinin altı çizilen petrol fiyatları değerlendirmesinde de şöyle denildi:



"IMF, yayınladığı raporda küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken finansal koşulların iyileşmesi ve ekonomik aktivitenin artması doğabilecek enerji ihtiyacı nedeniyle Brent Petrol'e olumlu yansıyor.



"Gelişmeler sonrasında arz ve talep dengesinin oluştuğuna dair beklentiler hakimken Mayıs ayı sonrasında kademeli olarak üretim artırılacak."