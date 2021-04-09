CityUnited Project: Dijital Pound, Brexit sonrası City of London'ı büyütür

Britanya Maliye Bakanlığı'nın, Britanya'nın 31 Aralık'ta AB'den ayrılmaları sonrasında Amsterdam'ın Londra'yı geçerek Avrupa'nın en büyük hisse senedi işlem merkezi haline gelmesi karşısında alınacak tedbirleri yakında açıklaması bekleniyor.

CityUnited Başkanı Daniel Hadson yaptığı açıklamada, City of London'ın AB pazarına erişim elde edileceği umutları ile değişimi geciktirmek yerine finans sektörünü daha rekabetçi yapmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Hundson, "Bir merkez bankası dijital parası çıkarmak, Brexit sonrası City of London'ın rekabetçi bir finansal merkez haline gelmesinin temeli olmalı, aksi takdirde Çin erken davranarak önümüze geçebilir" diye konuştu.