ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Teşviklerin uzun süre devam etmesi ekonomiyi zombileştirir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi otoritelerinin parasal ve mali teşviklerini zamanı geldiğinde kademeli olarak geri almaları gerektiğini söyledi.

Katıldığı online etkinlikte açıklama yapan yönetici, olumlu finansal koşulları korumaya devam edeceklerini ancak teşviklerin çok uzun süre yürürlükte kalmasının iflastaki şirketleri yapay olarak hayatta tutması ile Euro Bölgesi ekonomisinin zombileşmesine neden olabileceğini ifade ve "Buna izin verilmemeli" dedi.

Yönetici, öte yandan AB toparlanma fonunun gereksiz olarak ertelenmemesi gerektiğini de vurguladı.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Hisse değerlemelerindeki yükselişi yakından izliyoruz

ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik büyüme için tünelin sonunda ışık görüyor