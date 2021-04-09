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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:26

Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Teşviklerin uzun süre devam etmesi ekonomiyi zombileştirir

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Teşviklerin uzun süre devam etmesi ekonomiyi zombileştirir

Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, otoritelerinin  parasal ve mali teşviklerini zamanı geldiğinde kademeli olarak geri almaları gerektiğini söyleyerek, "Teşviklerin uzun süre devam etmesi ekonomiyi zombileştirir" yorumunda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi otoritelerinin parasal ve mali teşviklerini zamanı geldiğinde kademeli olarak geri almaları gerektiğini söyledi.

Katıldığı online etkinlikte açıklama yapan yönetici, olumlu finansal koşulları korumaya devam edeceklerini ancak teşviklerin çok uzun süre yürürlükte kalmasının iflastaki şirketleri yapay olarak hayatta tutması ile Euro Bölgesi ekonomisinin zombileşmesine neden olabileceğini ifade ve "Buna izin verilmemeli" dedi.

Yönetici, öte yandan AB toparlanma fonunun gereksiz olarak ertelenmemesi gerektiğini de vurguladı.

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ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: Teşviklerin uzun süre devam etmesi ekonomiyi zombileştirir
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