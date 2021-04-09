ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Hisse değerlemelerindeki yükselişi yakından izliyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları sonrasında hisse senedi piyasalarına artan talep ve değerlemelerin geldiği yüksek seviyeyi yakından izlediklerini söyledi.

ABD'de döngüsel olarak ayarlanmış bazda hisse fiyatlarının şirket karlılıklarına oranlarının 2008 finansal krizi öncesi dönemin üzerinde olduğuna dikkat çekti. "Bu durumu yakından izliyoruz" dedi.

Yönetici öte yandan Archegos Capital nedeniyle bankaların yaşadığı büyük zararların da alarm olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. "Sistemik bir kriz yaşanabilirdi" şeklinde konuştu.

Der Spiegel'e açıklama yapan Schnabel, Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nin AB Toparlanma Fonu'nun yasaya aykırı bulması halinde Euro Bölgesi ekonomisi için sonuçların felaket olabileceği yorumunda da bulundu.

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