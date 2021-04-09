Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida: Faiz değişikliğinden önce somut verilere ihtiyaç var

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmeden önce enflasyon ve işsizlik ile ilgili somut verilere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi Richard Clarida, politika yapıcıların faiz oranlarında değişikliğe gitmeden önce enflasyon ve işsizlik ile ilgili somut rakamlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Bu projeksiyon temelli bir süreç değil. Fed'in baktığı istihdam piyasasında ve fiyatlarda somut rakamlar" diyen Clarida, bu sürecin güçlü bir değişim olduğunu ve çıktı odaklı geliştiğini söyledi.

Amerikan Merkez Bankası Fed'in üyeleri geçen ay gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüklü tahvil alımlarını azaltmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdi. Fed'in 6-17 Mart tarihli FOMC toplantısı tutanaklarında, "Katılımcılar, Komite'nin azami istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerçekleşmesi yönünde kayda değer ilave ilerleme sağlanmasının biraz daha zaman alacağını not ettiler" denilmişti.

Tutanaklarda, bazı katılımcıların, uzun vadeli hedeflere doğru, varlık alımlarının hızında değişiklik yapmayı gerektirecek ölçüde bir ilerleme sağlanması durumunda, bunun iletişiminin çok önceden yapılmış olması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Fed'in tahminlerine göre, enflasyonun bu sene yüzde 2,4'e çıkması beklenirken 2022 yılında Fed'in hedefi olan yüzde 2'ye gerileyecek.

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