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Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:53 Son Güncelleme: 9.4.2021 10:53

2021 beklentisi belli oldu

DHA
Merkez Bankası 2021 enflasyon beklentisi belli oldu

'nın verilerine göre, yıl sonu beklentisi belli oldu. Buna göre, Yıl sonu tüketici enflasyonu () beklentisi, yüzde 13.12'ye, dolar kuru beklentisi 8.57 liraya yükselirken, 2021 büyüme beklentisi yüzde 4.3'e geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart ayı anket dönemindeki yüzde 11.54'ten, Nisan ayı anket döneminde yüzde 13.12'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde, yüzde 10.47'den, yüzde 11.26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.18'den yüzde 9.55'e yükseldi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi de, aynı dönemde 7.95 liradan, 8.57 liraya, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.20 liradan 8.78 liraya yükseldi.
Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e gerilerken, GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi değişmeyerek yüzde 4.2 olarak belirlendi.

Beklenti Anketi, her ay itibarıyla 66'sı finansal sektör, 10'u reel sektör, 12'si ise profesyonellerden oluşan 88 katılımcıya gönderiliyor.

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Merkez Bankası 2021 enflasyon beklentisi belli oldu
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