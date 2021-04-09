St. Louis Fed Başkanı Bullard: Covid-19 salgını bitene kadar politika değişikliğini konuşmamalıyız

Fed'in gelecekteki politika tartışmalarını sıkı bir şekilde Covid-19'a karşı aşılama programının başarısına bağlayan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, "İlk olarak pandemiyi arkamızda bırakmamız gerekli. Hala riskler var ve işler farklı bir yöne gidebilir" diye konuştu.

Fed'in ekonomiye sağladığı desteği geri çekmesinin zamanı olmadığını belirten Bullard, Fed'in ekonomiye ilişkin netliğe kavuşulana kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bullard, ABD'nin daha yüksek bir verimlilik dönemine doğru gidiyor olabileceğini, işletmelerin uzaktan çalışma teknolojisinde potansiyel gördüklerini de ifade etti.

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