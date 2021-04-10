‘Doktor Kıyamet’ten çok konuşulacak Bitcoin ve kripto para yorumu!

"AB'DEKİ HER ÜLKE TÜRKİYE VE İNGİLTERE GİBİ OLMAK İSTER"

"Bence Avrupa'daki her ülke Türkiye ya da İngiltere gibi olmayı, birlikte olmamayı diler. Avrupa'da çoğu insan AB'den nefret ediyor. Fakat politikacılar AB'yi seviyor. Çünkü çok fazla para kazanıyorlar. Oradan komisyon alınıyor, buradan komisyon alınıyor. Avuçlarına para akıyor. Fakat sıradan insanların en son istediği şey birlikte üye olarak kalmak. Türkiye, AB'ye hiçbir zaman üye olmamalı. Asla..."