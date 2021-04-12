Asya borsaları, Güney Kore hariç geriledi

Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,30 düşüşle 6.974 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 azalışla 29.538 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,19 azalışla 109,5 seviyesinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,12 artarak 3.135 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,09 gerileyerek 3.412 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,97 düşüşle 28.399 puandan kapanış yaptı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti ve şu dakikalarda 47.888 puanda seyrediyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı yaklaşık 169 bin ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13,5 milyonu aştı.

Analistler, salgına ilişkin haber akışı, otomotiv sektöründen başlayarak diğer alanlara da yayılan "çip krizi" sonrası bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın çip üreticileri ile yapması beklenilen toplantı ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin bu hafta gerçekleştireceği ABD ziyaretinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.