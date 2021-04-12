Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 12/04/2021

Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 12 Nisan 2021 tarihli merak edilen günlük-haftalık-aylık yabancı oranlarını bildirdi. Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Günlük değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Günlük değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Haftalık değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Haftalık değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Aylık değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Aylık değişim