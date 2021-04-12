Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar sınırında

Dün günü 62,95 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, gün içinde kapanışa göre yüzde 1,47 artışla 63,88 dolara kadar yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,17 dolara çıktı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'nun Cidde ve Cubeyl'deki rafinerilerine 10 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Seri ayrıca ülkenin güneybatısında yer alan Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerindeki hassas askeri noktaların 5 İHA ve iki balistik füzeyle hedef alındığını belirtti.

Söz konusu açıklama, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkede arz kaynaklı endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü ivmelenmesini sağladı.

Saldırıların, pazar günü akşam saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar devam ettiğini kaydeden Seri, "Saldırılar başarılı şekilde hedeflerine ulaştı. Ülkemize yönelik saldırılar ve abluka devam ettiği sürece operasyonlarımız devam edecek ve artacak." ifadelerini kullandı.

Devam eden saldırılarla bölgede jeopolitik gerginlik tırmanırken, Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.