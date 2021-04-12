Moskova Borsası bankalarla birlikte blokchain operatörü kuracak. Kuruluşun açıklamasına göre, FinTech Birliği üyesi büyük bankalarla birlikte kurulacak operatörde tüm kurucular 1/6 oranında paya sahip olacaklar.

Açıklamaya göre, kurulacak operatörle hem piyasa oyuncularının maliyetlerinin azaltılması hem de inovatif ürün ve hizmetlerin oluşumuna katkı sağlanması hedefleniyor.

Yeni operatörün kurucuları Moskova Borsası, AFT, VTB Bank, Gazprombank, PSB, National Payment Card System oldu. Kuruluş için imzaların 9 Nisan'da atıldığı açıklandı.