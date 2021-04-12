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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:53

SEC Yönetim Kurulu Üyesi Pierce: ABD kripto regülasyonları konusunda eğrinin gerisinde kaldı

SEC Yönetim Kurulu Üyesi Pierce: ABD kripto regülasyonları konusunda eğrinin gerisinde kaldı

ABD'li finansal piyasa regülatör SEC'in yönetim kurulu üyelerinden Hester Pierce, ABD'nin kripto para regülasyonları konusunda diğer  ülkelerin gerisinde kaldığını ifade etti.

ABD'li finansal piyasa regülatör SEC'in yönetim kurulu üyelerinden Hester Pierce, ABD'nin kripto para regülasyonları konusunda diğer ülkelerin gerisinde kaldığını söyledi.

Pierce, "Ben kesinlikle eğrinin gerisine düştüğümüz kanaatindeyim. Diğer ülkelerin kriptoları regüle etmek üzere daha yapıcı bir yaklaşım gösterdiklerini gördük" şeklinde konuştu. Yönetici, ABD'nin de kripto sektörü ile uyumlu bir regülasyon çerçevesini hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

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SEC Yönetim Kurulu Üyesi Pierce: ABD kripto regülasyonları konusunda eğrinin gerisinde kaldı
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