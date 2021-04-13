ABD'de enflasyon 2.5 yılın zirvesine yükseldi

ABD'de Mart ayı enflasyon verileri Başkan Joe Biden'ın destek paketinin enflasyonist etkilerini gözler önüne serdi. Ülkede Mart ayında enflasyon aylık olarak yüzde 0,6 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Mart ayında ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi. Şubat ayında ülkede aylık enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti. Yıllık bazda enflasyon Mart ayında yüzde 2,6 oldu. Yıllık bazda beklenti 2.5 düzeyinde yer alıyordu.

Şubat ayında ise ABD'de tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşmişti. Mart ayında yıllık enflasyonda Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentileri aştı Mart ayında ülkede gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Ekonomistlerin beklentisi bu verinin yüzde 0,2 gerçekleşmesi yönündeydi. Yıllık bazda gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları ise Mart ayında yüzde 1,6 artış gösterdi.

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