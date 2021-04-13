Haberler APara Haberleri Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021
Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:23 Son Güncelleme: 13.4.2021 09:28

’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 13 Nisan 2021 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı. İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 13 Nisan 2021 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.

Yatırımcılar 'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 13 Nisan 2021 tarihli merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da en çok artan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da en çok azalan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da en çok artan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da en çok azalan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da en çok artan hisseler - Aylık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

'da en çok azalan hisseler - Aylık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

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Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021
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