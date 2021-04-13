Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 13/04/2021

Borsa İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 13 Nisan 2021 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.Borsa İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 13 Nisan 2021 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.
Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 13 Nisan 2021 tarihli merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.