Boston Fed Başkanı Rosengren: Fed, faizleri artırmaktan 2 yıl uzakta olabilir

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in cari destekleyici para politkikasını ne zaman değiştirebileceği konusunda bir öngörüsü bulunmadığını söyledi.

Wall Street Journal'a konuşan Rosengren, Fed'in cari para politikasını ne zaman değiştireceğini çok daha önemli bir konu haline gelmesinin 2 yıl uzağında olabileceğini belirtti.

"İstihdam piyasasında hala çok fazla atıl kapasitemiz var, işgücüne katılık oranı hala pandemi öncesine göre çok düşük ve işsizlik oranı hala yüzde 6. Faizleri artırmaktan endişe ihtiyacı görmeden önce istihdam piyasasındaki atıl kapasiteden kurtulmamız ve sürdürülebilir bir enflasyona sahip olmamız gerekli" diye konuşan Rosengren, ABD ekonomisi için iyimser bir görünüm ortaya koydu ve işsizlik oranının yıl sonunda kadar oldukça aşağı geleceğini savundu.

St. Louis Fed Başkanı Bullard tahvil alımının azaltılması için gerekli koşulu açıkladı