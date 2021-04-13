JPMorgan'dan, gelişen ülke para birimleri için 'Ağırlığını azalt' tavsiyesi

JPMorgan analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Gelişmekte olan piyasa risk dağılımımızda bir adım daha geri çekildik ve gelişmekte olan piyasa para birimleri için tavsiyemizi 'ağırlığını azalt'a indirdik" ifadelerine yer verdiler.

Gelişmekte olan piyasaların ABD gibi gelişmiş piyasaların uzun bir süre altında performans göstermeleri olasılığına işaret eden analistler, artan Covid-19 vakaları, yavaş ilerleyen aşılamanın da risk faktörleri olduğunu vurguladılar.

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