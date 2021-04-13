St. Louis Fed Başkanı Bullard tahvil alımının azaltılması için gerekli koşulu açıkladı

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, nüfusun yüzde 75'inin Covid-19'a karşı aşılanması halinde bunun ABD'de salgının sona ermekte olduğunun bir işareti olacağını ve Fed'in tahvil alımını azaltmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye demecinde, "Para politikasını değiştirmeyi konuşmak için çok erken" ifadelerini kullanan Bullard, "Çok gevşek para politikamız ile hala pandemi tünelinin içinde olduğumuzu söylemek istiyoruz. Eğer tünelin sonuna ulaşırsak, o zaman bir sonraki adımda nereye gideceğimizi değerlendirmeye başlayabiliriz" diye konuştu.

Bullard, "Yüzde 75, yüzde 80 aşılandığında CDC pandeminin sona kontrol altına alındığı yönünde daha umut verisi mesajlar vermeye başlayacak ve tüm ekonominin bundan güven kazanacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'de hali hazırda nüfusun yüzde 36'sı ilk doz aşıyı aldı. İki doz aşıyı da alanlar ise nüfusun yüzde 22'si seviyesinde.

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