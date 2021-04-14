Altın tüm kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!

Altın için en kötü senaryo ne olur? Eğer beklenenden önce bir parasal sıkılaştırma mesajı gelirse, altında Eski Fed Başkanı Bernanke'nin 2013 yılındaki konuşmasından Donald Trump'ın başkan olduğu döneme kadar ki yıllarda görülen düşüş hareketi gerçekleşir mi?

Ons altın için yaşanabilecek en kötü senaryo likiditenin azalacağı endişeleri. Bu durumda varlık fiyatlarında ciddi bir satış görebiliriz. Ons altın fiyatları da bundan olumsuz etkilenebilir.