Blackrock: Fed varlık alımlarını azaltmaya beklenenden erken başlayabilir

Blackrock'un Yatım Genel Müdürü Rick Rieder'a göre, ABD'nin salı günü yayımlanan enflasyon verileri "güçlü fakat aşırı olmayan bir enflasyon" sürecine girildiğine işaret ederken veriler dezenflasyonist sürecin bittiğine dair sinyaller de verdi.

Paylaştığı bir notta, "Finansal koşullar şu an için bir süre daha genişlemeci kalmaya devam etmeli ama bizim görüşümüz tahminlerden fazla gelen enflasyonun bir risk oluşturabileceği yönünde" diyen Rieder, Fed'in mevcut genişleme hızını değiştirmeyeceğini ama yetkililerin daha güncel verilere odaklandığını belirtti.

"Fed'in varlık alımlarını beklenenden daha yakın bir tarihte azaltmaya başlayacağını düşünüyoruz, belki de bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başlarında" diyen Rieder, Fed'in varlık alımını azaltmaya dair iletişim planının en erken Haziran'daki toplandığa gelebileceğini belirtti.

IMF'DEN 'TAPER TANTRUM' UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) gelişen piyasalara yönelik 2013'te yaşananları hatırlatarak yeni bir uyarıda bulunmuştu.

Fon, Amerikan Merkez Bankası'nın potansiyel sürpriz sıkılaşmasının borçlanma maliyetlerinde artışa neden olarak gelişen piyasalarda portföy çıkışlarına neden olabileceği uyarısında bulunarak, merkez bankalarının yönlendirmelerinin kritik olduğuna dikkat çekmişti.

Dünya Ekonomik Görünümü raporunda yer alan analiz bölümünde fon, Kovid-19 aşılamaları ve ekonomik beklentilere ilişkin iyi haberlerin etkisiyle ABD'de yükselen piyasa faizlerinin portföy girişlerini artırma, bunun yanında ise birçok gelişen piyasa için dolar bazlı borçlanmalarda makasların daraltma eğilimi yaratabileceğini belirtti.

İlgili bölümde IMF ekonomistleri Philipp Engler, Roberto Piazza ve Galen Sher gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının enflasyon riskleri dolayısıyla endişelerini dile getirmesi durumunda 2013'de yaşanan taper tantrum dönemindeki gibi dünyanın finansal koşullarda sürpriz bir sıkılaşmayla karşılaşabileceğini ifade etmişti.