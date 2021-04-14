IMF: Covid-19 aşıları oyun değiştirici bir araç

IMF, Avrupa için yayınladığı "Bölgesel Ekonomik Görünüm Güncellemesi" rapordunda, politika yapıcıların hanehalkları ve şirketlere acil destekler sağlamaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Hükümetlerin, salgın kontrol altına alındıktan sonra işe alımları ve yatırımları teşvik edecek tedbirler de almaları gerektiğini belirten IMF, "Böyle tedbirler, işsizlik, kaybedilen eğitim ve öğretimin, düşük yatırımların açtıkları yaraları azaltarak, daha çabuk ve daha çarpıcı bir toparlanmayı destekleyecek" dedi. Ekim 2020'de yayınlananı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda tartışılan benzeri görülmemiş politika desteğinin artan vakaların ve karantina tedbirlerinin etkilerinin önüne geçmek için genişletildiğini ve uzatıldığını belirten IMF, 2021 yılı için öngörülen mali desteğin Ekim 2020'deki raporda öngörülenin 1,5 katına çıktığına işaret etti.

Rusya hariç olmak üzere Avrupa'da birçok merkez bankasının politika faizlerini daha da aşağı çektiklerini, Rusya'nın ise beklenenden yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırdığını vurguladı. Türkiye'nin de döviz kuru ve enflasyon baskılarına yanıt olarak faiz artırdığını belirten IMF, 2020 yılında sağlanan parasal teşviklerin geri çekildiğine de işaret etti.

Türkiye, Macaristan, Polon ve Romanya gibi gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinde merkez bankası bilançolarının çeşitli yollarla genişlemeye devam ettiklerini belirten IMF, "Bunun sonucu olarak finansal şartlar oldukça destekleyici olmaya devam ediyor" dedi. IMF, Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 6,0, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak sürdürdü.

IMF, ABD'nin açıkladığı mali teşvikleri Avrupa getirilerine etkisinin şu ana kadar sınırlı olduğunu da vurguladı. Avrupa'nın gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin mali politikalar yolu ile ekonomilerine sırasıyla GSYH'nın yüzde 7,5'i ve yüzde 6'sı oranında destek sağladıklarını belirten IMF, ekonomik aktivitenin beklenenden dana iyi olduğu Türkiye ve Rusya'nın ise biraz daha az destek sağladıklarına işaret etti.