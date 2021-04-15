Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!

Altın fiyatları, son 1 yıllık zaman diliminde kazançlarını sildi. Covid-19 salgın döneminde dünyada uygulanan düşük faiz politikaları, dev teşvik paketlerinin yarattığı likidite ile rekor kıran altın, 2021 yılıyla beraber belli bir bantta sınırlı hareketler sergiledi.
GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR/TL İLE YÖN BULUYOR
Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurundaki yükseliş ve düşüşle doğru orantılı hareket ediyor. Türkiye'de gram altın yatırımcıları için önemli gösterge olan ons altın fiyatları öne çıkıyor.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ile SABAH TV'de altın fiyatları üzerine olumlu olumsuz senaryoları değerlendirerek, altının geleceğini masaya yatırdık.
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) güvercin mesajlarına tepki vermiyor. Teşvik paketi açıklamalarına tepki vermiyor. Altın neyi fiyatlıyor?
2020'nin son çeyreğinden itibaren konuşalım. Ağustos ayında altın fiyatları tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Bunun en büyük nedeni bir miktar risk iştahında artış olacağı, likiditenin yüksek kalacağı ve korona sonrasında büyümeye yönelik beklentilerdi. Bu beklentilerle beraber yavaş yavaş altın fiyatları için düşüşü gördük ancak bu konuda kritik nokta tahvil faiz getirilerinde artış oldu.
"TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILADI"
O dönemden itibaren tahvil faizlerinde artık dolar endeksiyle beraber dip yaptığını ve yavaş yavaş taban oluşumu gerçekleştiğini gördük sonrasında da yükselişe başladığını gördük. Bu da altın tarafında satış baskısını artırdı.
"PARA RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELDİ"
Geldiğimiz noktada 2021'in başında tahvil faiz getirilerinde yükseliş trendi başladı bu da ons altın tarafında kritik seviyeler olan, 1792-1767 dolar seviyesinin aşığı geçilerek bir alt kanala geçilmesine yol açtı. Bundan dolayı şuanda gelen tüm güvercin mesajlara rağmen altın yerine daha riskli varlıklara para girişi olduğunu görüyoruz.
"KRİPTO PARA ALTINDAN ROL ÇALDI"
Altın takibi bir değer enstrümanı fakat son dönemde özellikle kripto paraların altın tarafından rol çaldığını görüyoruz. O yüzden burada altın tarafındaki yükseliş kısıtlı kaldı.
Altın için en kötü senaryo ne olur? Eğer beklenenden önce bir parasal sıkılaştırma mesajı gelirse, altında Eski Fed Başkanı Bernanke'nin 2013 yılındaki konuşmasından Donald Trump'ın başkan olduğu döneme kadar ki yıllarda görülen düşüş hareketi gerçekleşir mi?
Ons altın için yaşanabilecek en kötü senaryo likiditenin azalacağı endişeleri. Bu durumda varlık fiyatlarında ciddi bir satış görebiliriz. Ons altın fiyatları da bundan olumsuz etkilenebilir.
"LİKİDİTE AZALIRSA CİDDİ SATIŞ GÖREBİLİRİZ"
Peki bu durumda ne olur? Şuanda ons altın için 1680 dolar seviyesi çok kritik. Yukarı da 1767 seviyesi var. Bu iki nokta arasında ons altın bant hareketi sergiliyor. Olumsuz bir senaryoda 1680 bandının kırıldığını aşağıda 1570'lere doğru bir hareketin olabileceğini ve yükselen trendin kırılma durumu test edilebilir.
"ALTIN İÇİN DİP ARAMA ÇABALARINI KONUŞURUZ"
Fed faizleri artıyorum sürecine girerse bu tüm emtialar ve tüm varlıklar genelinde olumsuz fiyatlanacaktır. Ons altın fiyatları özelinde de aşağı yönlü bir düşüş trendi başlayacaktır. Altının 1680 seviyesinde tutunmasının da bir hayli zor olacağını önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yükselişten ziyade artık aşağılarda dip arama çabalarının olacağını söyleyebiliriz. Altın için en olumsuz senaryo bu olacaktır.
"ZATEN OLASI FAİZ ARTIŞLARI FİYATLANIYOR"
Altında, eski Fed Başkanı Bernanke'nin 2013 yılındaki konuşmasından Donald Trump'ın başkan olduğu döneme kadar ki yıllarda görülen düşüş hareketini görme olasılığımız da var. Ama merkez bankaları faiz artırmaya başlamasa bile ons altın şimdiden bu olası faiz yükselişlerini fiyatlamaya başladı.
"TEMİNAT AÇIKLARI VE 'MARJİN CALL' NEDENİYLE ONS ALTIN TARAFINDA CİDDİ SATIŞLAR GÖRÜLEBİLİR"
Peki faiz artışı olduğu zaman ne olur? Artış olduğu zaman şöyle bir risk var altın için. Ons altın aynı zamanda bir değer ve bir nakit birimi. Piyasalarda yaşanılacak sert satışlar, özellikle riskli varlıklarda yaşanılacak sert satışlar, teminat açıkları ve 'Marjin call' nedeniyle ons altın tarafında ciddi satışları beraberinde getirebilir.
Altın için en iyi senaryo ne olur? Altın fiyatları 2021'de 2075 dolar tarihi zirve seviyesini geçebilir mi?
Altın için yükseliş trendi hala devam ediyor. Ons tarafında 1680 seviyesi kırılmadıkça buralardan yukarı doğru toparlanma görülebilir. En iyi senaryo ne olabilir? Altın bir değer enstrümanı. Aynı zamanda riskten kaçınmada birimi. Enflasyona karşı korunma birimi.
"ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞARSA ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKETLENEBİLİR"
2021'de küresel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor. Bununla beraber enflasyonda artış olması bekleniyor. ABD'de enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkabilmesi mümkün. Bu anlamda baktığımız zaman enflasyon gerçekleşmesi beklentilerin üzerinde olursa burada ons altın için yukarı yönlü hareketler görebiliriz.
Tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir hareket, risk iştahında artış, yüksek likidite burada tekrar ons altının yeniden zirve seviyeleri görmesine yol açabilir ki, bu durum aslında olasılık dahilinde.
"FED'İN FAİZ ARTIŞI OLMAYACAK MESAJLARI SÜRERSE ALTIN OLUMLU ETKİLENİR"
Her ne kadar piyasada tahvil faiz getirilerinde bir artış olsa bile çok ciddi bir likidite var. Çok ciddi bir talep var. Burada tahvil faiz getirilerindeki geri çekiliş ile beraber, 'Fed'in faiz artışını düşünmüyorum' mesajları devam ederse ki ons altında 1680 seviyesinin kırılması zor. Olası bir beklentileri aşan bir enflasyon görülmesi durumda ise 1792-1900'lerin geçilmesi ile beraber 2000 dolarlara doğru bir hareket görebiliriz.
Altın için orta ve uzun vadede en rasyonel beklenti nedir? Şu fiyat düzeylerinde altın için alım fırsatı görüyor musunuz?
Ons altın 1792 seviyesinin altında kaldıkça ben yükseliş trendinin süreceğini düşünmüyorum. Bua anlamda benim için 1767 düzeyi ilk önemli seviye. Bu düzeyin üzerine çıkarsa, altın artık yatay bir kanalın içerisine girmiş diye düşünebilirim.
"DÜŞÜŞ İHTİMALİ DAHA YAKIN"
1792'nin üzerine çıkarsa da tekrar yükseliş eğiliminin olacağını söyleyebilirim. Onun haricinde yaşanan her yükseliş tepki alımı olarak kalacaktır. Bunları göz önüne alırsak düşüş ihtimalini daha yakın görüyorum.
Borsalar ve altın yeni yılla beraber baskı altına girdi. Alternatif getiri arayışı hızlandı. Yatırımcıların bol likiditenin etkisiyle regülasyonun olmadığı kripto paralara yöneldiğini görüyoruz. Özellikle Alt-coin'ler risk seven yatırımcıları çekerek, hisse senedi piyasalarını baskılıyor. Bitcoin ise diğer coinlere göre daha güvenli duruşu ve gelecek vaad etmesiyle altını baskılamış görünüyor. Bazı dev şirketler portföylerinde Bitcoin e yer vermeye başladı. Bu durum hızlanır mı?
Bu soruya net cevap verebilmek için Bitcoin'in neden ortaya çıktığını sorgulamak lazım, 2008 küresel finansal kriz sonrasında para birimlerine karşı ciddi bir soru işareti oluştu ve piyasa alternatif para birimleri-değer enstrümanı arayışı içerisine girdi. Bitcoin'in ortaya çıkmasının nedeni buydu.
"BİTCOİN ALTERNATİF BİR PARA BİRİMİ"
Bu anlamda baktığımız zaman Bitcoin bir alternatif para birimi olarak değerlendirilebilir. Ancak şuanda daha kendisini ispat edemedi. Bu anlamda bir para olarak değerlendiremiyoruz.
"GİTTİKÇE TALEBİ ARTIYOR"
Bitcoin her geçen gün yerini sağlamlaştırarak daha fazla kullanılmaya başladı. Özellikle ilk çıkışıyla bankalardan kaçışla beraber kullanılıyordu. Gittikçe talebi artıyor. Bu durum önümüzdeki dönemde hızlanabilir. Şirketlerin, bankaların, sadece TESLA'nın değil, Facebook'un Libra ile beraber aynı yola giriyor olması bu durumu hızlandırmakta.
Dünyada pandemi krizinden çıkıldıktan sonra, ülkelerin yüksek borçluluk oranları artan enflasyonla beraber bunu çok daha fazla konuşuyor olacağız ve süreç daha hızlı hale gelecektir.
"BİTCOİN BİRKAÇ PARAMETRE GERÇEKLEŞTİĞİ TAKTİRDE PORFÖYLERDE DE KULLANILACAK"
Bitcoin'e portföy dağılımında yer verildiğini söylemek şuan için zor. Fakat, talebin artmasıyla beraber fonların ve kurumların Bitcoin'e yönelik ilgileri oldukça yükseldi. TESLA'nın, Facebook'un bu alana girmesi birçok alanda kullanılıyor olması, özellikle küçük yatırımcıların ciddi bir talep yaratması bu anlamda yavaş yavaş ilgileri de çekmeye başladı. Acaba olabilir mi diye araştırılmaya başladı. Her arz kendi talebini de yaratır söyleminin burada da gerçekleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde birkaç parametre gerçekleştiği takdirde portföyler içerisinde de yerini alacaktır.
Oluşabilecek finansal risklere karşı korunmak için yapılan işlemlere açılan pozisyonlara 'Hedge etmek' deniyor. Yani riskten kaçış. En önemli riskten kaçış aracıda yüz yıllardır altın. Teknoloji çağında her şey çok hızlı oluyor. İlerleyen dönemde altın artık riskten kaçış aracı olma özelliğini Bitcoin'e kaptırır mı?
Bitcoin'in altından rol kapmaya başladığı bir gerçek. Özellikle son dönemde ons altından para çıkışı gözlemlenirken, kripto para ve Bitcoin'e para girişi olduğu görünüyor. Bu durum ons altından payın bir miktar çalındığını gösteriyor.
"BİTCOİN HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ROL KAPIYOR"
Bitcoin her geçen gün daha fazla rol kapıyor. Kalıcı olabilmesi için nasıl değer olarak tanımlanacağı, regülasyonların nasıl olacağına bakmak lazım. Bir çok merkez bankası bununla ilgili çalışma yapıyor. Bitcoin regülasyonların içerisinde yer almaya başladıkça daha fazla etkisi olacaktır.
Bitcoin piyasa hareketleriyle bir hisse senedini andırıyor. Temel özelliğine bakarsak aslında merkezi olmayan bir para birimi. Şimdi de bazı şirketler onu ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Fed Başkanı Powell'da onu altına benzetiyor. Yani para değil emtia diyor. Bitcoin para mı? Emtia mı? Ya da tamamen spekülasyon odaklı bir varlık mı? Siz nasıl tanımlarsınız?
Bitcoin'in ortaya çıkış nedeni alternatif bir para birimi olma isteği. Özellikle 2009'da dünyada merkez bankalarına karşı sarsılan güvenden ortaya çıkan bir alternatif. Bu alternatif ne kadar kalıcı olacak? Ne kadar yer edinecek şu aşamada hala soru işareti.
Pay kapmaya devam ediyor. Regülasyon çalışmaları devam ediyor. Şimdi her bir para biriminin arkadaşında bir güven bir teyit vardır. Garanti vardır. Kripto paraların arkasında böyle bir şey yok.
"EN BÜYÜK SORU İŞARETİ BUNLARIN ARKASINDAKİ DEĞER NE"
Kripto paralar için en büyük soru işareti "Bunların arkasındaki değer ne? Bu değer nasıl belirlenecek?" Bu soruların cevabı verildiği takdirde Bitcoin bir para birimi olma yolunda önemli bir adım atacaktır.
"BİTCOİN BİR EMTİA DEĞİL"
Bir emtia olarak değerlendiremeyiz. Çünkü emtia olarak değerlendirebilmemiz için bir varlık olması lazım. Bu anlamda ben Bitcoin'i bir alternatif para birimi olarak görüyorum. Ancak hala bir para olarak görmüyorum.
Dünyanın en büyük merkez bankası bankası Fed. Fed Başkanı Jerome Powell daha çok altına benzetti Bitcoin'i. Fed, dünyanın rezerv para birimi doları kontrol ediyor. Sonuç olarak Fed'de bütün merkez bankaları da parayı kontrol etmek ister. Para basmanın getirdiği bir senyoraj geliri söz konusu. Powell'ın Bitcoin'i spekülasyon aracı olarak tanımlaması altına benzetmesi, bir para olarak ödeme aracı olarak görmemesi, ilerleyen zamanlarda Bitcoin'in merkez bankalarını işlevsiz kılabileceği endişesinden mi kaynaklanıyor?
Çok doğru bir bakış açısı. Bu konuda çok doğru bir yaklaşımda bulunuyorsunuz. Zaten belirtmiştik. 2009'da merkez bankalarına duyulan güven sarsılmıştı.
"FED BİTCOİN'DEN İNANILMAZ DERECEDE RAHATSIZ"
ABD ve diğer merkez bankalarına karşı sarsılan güven Bitcoin ve diğer kripto paraları doğurdu. Peki ne oldu? Şuanda Fed inanılmaz bir şekilde bu durumdan rahatsız. Çünkü dünyanın rezerv para birimini yönetiyor. Bitcoin ise dolara bir alternatif. Fed bu durumu mümkün olduğunda elemine etmek istiyor. Fakat Fed bunu ne kadar sürdürebilir? Ciddi soru işaretleri oluşmuş durumda. Artık bir değişimin içerisinde olduğumuz gerçeği var. 2009 yılı bir kırılım noktasıydı.
"BİTCOİN ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE DOLAR VE EUROYA RAKİP OLDU"
Bitcoin çok ciddi bir şekilde ABD dolarına karşı rakip oldu. Tabi bu sadece dolara karşı değil. Avrupa Birliği'nin parası euroya karşı da bir tehdit unsuru. Çünkü euro kendini doların alternatifi olarak görüyordu. Şuanda en büyük alternatif Bitcoin oldu.
"ON YILLAR ALSADA FİNANSAL PİYASALARDA DEĞİŞİM BAŞLADI"
Bitcoin'in arkasındaki değeri hesaplanabilirse dolar ve euroya karşı gerçekten çok ciddi tehdit olacaktır. Önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda büyük değişimler görebiliriz. Bu durum on yıllar alsa da artık süreç başladı.