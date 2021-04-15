SON DAKİKA: Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi gevşedi

FED BAŞKANI POWELL: FAİZ ARTIRIMINDAN ÖNCE TAHVİL ALIMI AZALTILACAK

Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in faizleri artırmayı düşünmeden önce tahvil alımlarının azaltılacağını belirtti. Washington Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği sanal etkinlikte konuşan Powell "Aralık ayındaki sözlü yönlendirmemizde açıkladığımız hedeflere doğru daha fazla somut gelişme görmemiz durumunda varlık alımlarını azaltacağız" dedi. Powell, bu durumun çok büyük ihtimalle faizleri artırmayı düşünmeden önce gerçekleşeceğini ifade etti.

"VARLIK ALIMINI AZALTMA YÖNTEMİ KONUSUNDA KARAR VERMEDİK"

Varlık alım azaltma yöntemlerini dile getiren Powell bu konuda henüz bir karar vermediklerini belirtirken "Fed'in piyasaya tahvil satarak varlık azaltacağını düşünmediğini" vurguladı.