SON DAKİKA: Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi gevşedi

Son dakika haberler...Dolar kuru, küresel düzeyde doların geri çekilmesi ile Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gevşedi. Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle beraber küresel piyasalarda zayıflayan dolara karşı değer kazandı.
Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının takip edileceği güne 8.10 lira bandının altında giriş yaparken, gün içi en yüksek 8.1021 lirayı test etti. En düşük 8.0262 seviyesini gören dolar, saat 12:20 itibariyle 8.0432 liradan işlem gördü.
Aynı saatte euro 9.6571 liradan, gram altın fiyatları ise 452.09 liradan alıcı buldu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
Yurt içi piyasaların merakla beklediği faiz kararı Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesi beklenirken, Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek ilk Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak mesajlar, piyasalar için kritik önem arz ediyor.Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Nisan ayı faiz toplantısı için gözler Merkez Bankası'na döndü
FED BAŞKANI POWELL: FAİZ ARTIRIMINDAN ÖNCE TAHVİL ALIMI AZALTILACAK
Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in faizleri artırmayı düşünmeden önce tahvil alımlarının azaltılacağını belirtti. Washington Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği sanal etkinlikte konuşan Powell "Aralık ayındaki sözlü yönlendirmemizde açıkladığımız hedeflere doğru daha fazla somut gelişme görmemiz durumunda varlık alımlarını azaltacağız" dedi. Powell, bu durumun çok büyük ihtimalle faizleri artırmayı düşünmeden önce gerçekleşeceğini ifade etti.
"VARLIK ALIMINI AZALTMA YÖNTEMİ KONUSUNDA KARAR VERMEDİK"
Varlık alım azaltma yöntemlerini dile getiren Powell bu konuda henüz bir karar vermediklerini belirtirken "Fed'in piyasaya tahvil satarak varlık azaltacağını düşünmediğini" vurguladı.
"ÜYELER 2024'E KADAR FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRMÜYOR"
Komitedeki üyelerin çoğunluğunun 2024'e kadar faiz artışı öngörmediğini hatırlatan Powell "Bunlar sadece bizim bir değerlendirmemiz. Piyasalar ekonomik tahmin dediğimiz şeylere aşırı odaklanıyorlar. Ben olsam tarif ettiğimiz sonuçlara odaklanırdım" dedi.
POWELL'IN VARLIM ALIMI VE FAİZ MESAJI DOLAR ENDEKSİNİ BASKILADI
Fed Başkanı Powell'ın, varlık alımı ve üyelerin 2024'e kadar faiz artışı öngörmediğini belirtmesi dolar endeksini baskıladı. Bununla beraber TL ve gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değerleme kaydetti.