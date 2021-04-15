SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı için açıklama yapacak! TCMB piyasalara yön verecek

"ENFLASYONU YÜZDE 5 SEVİYESİNE İNDİRME HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"

Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.