Yabancılar 46 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Nisan itibarıyla 23 milyar 405,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 776,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 370,4 dolardan 7 milyar 464 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 261,2 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı