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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:49 Son Güncelleme: 15.4.2021 15:50

Yabancılar 46 milyon dolarlık sattı

AA
Yabancılar 46 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık satarken, 77,9 milyon dolarlık DİBS ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Nisan itibarıyla 23 milyar 405,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 776,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 370,4 dolardan 7 milyar 464 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 261,2 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Yabancılar 46 milyon dolarlık hisse senedi sattı
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