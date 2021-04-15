Yabancılara konut satışında İstanbul ve Antalya'da mart rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı ve Ocak-Mart ayları 3 aylık toplam konut satış istatistik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak, 111 bin 241 oldu. İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9.9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.



OCAK-MART TOPLAM SATIŞ



Ocak-Mart döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışı yüzde 63.5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1.9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25.2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21.8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.



ANTALYA'DA SATIŞLAR DÜŞTÜ



Antalya'da mart ayındaki konut satışı 5 bin 268, Ocak-Mart üç aylık toplam satış ise 11 bin 980 oldu. Geçen yılın mart ayına göre yüzde 1.1, üç aylık dönemde ise yüzde 36.7 oranlarında düşüş yaşandı. 11 bin 980 konut satışının 1843'ünü ipotekli satışlar oluştururken, 343'ü ilk, 1500'ü ikinci el satışlar olarak gerçekleşti. Toplam satışın 3 bin 182'sini ilk satışlar, 8 bin 798'ini ikinci el satışlar oluşturdu.



YABANCILARA SATIŞTA YÜZDE 39.9 ARTIŞ



Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 39.9 arttı. Yabancılara toplamda 4 bin 248 konut satışı yapıldı. Yabancılara konut satışında İstanbul ilk, Antalya ikinci sırada yer aldı. Mart ayında İstanbul 2 bin 119, Antalya 889 konut satışıyla yabancıların en çok tercih ettiği iki il oldu. Yabancıların en çok konut satın aldığı diğer iller Ankara (252), Mersin (184), Yalova (129), Sakarya (76), Bursa ve Samsun (70'er), Muğla (66), İzmir (58) olarak sıralandı. İstanbul'da geçen yılın mart ayına göre yüzde 40, Antalya'da yüzde 52 oranında artış görüldü.



ÜÇ AYLIK SATIŞLAR DÜŞTÜ



Ocak-Mart üç aylık dönemde ise Türkiye genelinde yabancılara toplam konut satışı 9 bin 887 oldu. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azaldı. Üç aylık dönemde İstanbul 5 bin 24 konutla ilk sırada, Antalya 1884 konutla ikinci sırada yer alıyor. Geçen yılın ilk üç aylık dönemine göre İstanbul'da yüzde 6.6 düşüş, Antalya'da ise yüzde 12.5 düşüş gerçekleşti. Yabancılara ilk üç ayda en çok konut satışı yapılan diğer iller şöyle sıralandı: Ankara 642, Mersin 453, Yalova 263, Bursa 205, Samsun 190, Muğla 160, İzmir 177, Sakarya 142 adet.



İRANLILAR İLK SIRADA



Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Üç aylık toplama bakıldığında ise İran vatandaşları 1599, Irak 1461, Rusya 938, Afganistan 700, Kazakistan vatandaşları 354 konut olarak sıralandı.