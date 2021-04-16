Haberler APara Haberleri ABD İsviçre'yi kur manipülatörü listesinden çıkardı
Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:55

'yi kur manipülatörü listesinden çıkardı

ABD İsviçre'yi kur manipülatörü listesinden çıkardı

Hazine Bakanlığı'nın, 'yi kur manipülatörü listesinden çıkardığı bildirildi.

ABD Hazine'si tarafından hazırlanan raporda, Donald Trump yönetimi döneminde listeye eklenen İsviçre'nin kurda manipülasyon yaptığına dair kanıt olmadığı kaydedildi.

İsviçre kur izleme listesinde kalmaya devam edecek. Açıklamada öte yandan listeden Vietnam da çıkarıldı. Listede bulunan ülke kalmazkan, aralarında Çin ve Almanya'nın da yer aldığı 11 ülke ise izleme listesinde tutulmaya devam etti.

Karar sonrasında İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Aralık ayından bu yana pozisyonumuz değişmedi. İsviçre ekonomik avantaj için kuru manipüle etmiyor" denildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD İsviçre'yi kur manipülatörü listesinden çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA