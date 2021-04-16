ABD İsviçre'yi kur manipülatörü listesinden çıkardı

ABD Hazine'si tarafından hazırlanan raporda, Donald Trump yönetimi döneminde listeye eklenen İsviçre'nin kurda manipülasyon yaptığına dair kanıt olmadığı kaydedildi.

İsviçre kur izleme listesinde kalmaya devam edecek. Açıklamada öte yandan listeden Vietnam da çıkarıldı. Listede bulunan ülke kalmazkan, aralarında Çin ve Almanya'nın da yer aldığı 11 ülke ise izleme listesinde tutulmaya devam etti.

Karar sonrasında İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Aralık ayından bu yana pozisyonumuz değişmedi. İsviçre ekonomik avantaj için kuru manipüle etmiyor" denildi.