Kripto para düzenlemesine uzmanlar ne diyor?

Kripto para ödeme yöntemleri ile ilgili çıkan son karar vatandaşın kafasını karıştırdı. Yönetmelikte "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz" ifadeleri yer aldı. Merkez Bankası'nın kripto paralar ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'in ne anlama geldiğini uzmanlar yorumladı.
Blockchain hukuku uzmanı Dr. Mete Tevetoğlu, bugün yayınlanan yönetmelik ile kripto varlıkların hukukumuzda ilk defa tanınmış ve düzenlenmiş olduğunu belirterek, "Kripto varlıkların sermaye piyasası aracı, menkul kıymet, hisse senedi, e para olmadığını açıkça belirtildi. Bu uzun zamandır devam eden bir tartışmaydı. Merkez Bankası bunu kripto para lehine yorumladı. Gayrı maddi bir varlık olarak tanıdı ve tanımladı. Bence bunlar kripto varlık ekosistemi için çok önemli ve olumlu gelişmeler" dedi.
BİREYSEL KULLANICI İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Yönetmelikle sadece ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşlarına kripto varlıklar ile ödeme yapmanın yasaklandığına vurgu yapan Tevetoğlu, "Ki uygulamada zaten yapılmıyordu. Ancak bir süredir Merkez Bankası'ndan talep ediliyordu. Böylece TCMB ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşlarına işlem yapma alanını kapattı. Bankalar ise olduğu gibi devam ediyor. Bir değişiklik yok. Yani vatandaşın anlayacağı şekilde ifade edecek olursak temelde kripto varlık yasaklanmadı. Alım satım yasaklanmadı. Eldeki kriptolar iptal edilmedi. Yasaklanmadı. Bankalardan platformlara EFT ve havale yapmak yasaklanmadı. Yani bireysel kullanıcı için değişen bir şey yok şu an için" açıklamasında bulundu.
DEVLET RİSKİ AZALTMAYI AMAÇLADI
Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı, Avukat Kadir Kurtuluş ise "Artık herkes kredi kartıyla bile kripto paralara kolayca ve hızla ulaşabiliyor. Bu durum da olası kriz anlarında mağduriyetlerin yaşanmasına yol açabilir. Devlet Covid-19 nedeniyle bu riski almak istememiş ve piyasaya girişi zorlaştırarak vatandaşın riskini azaltmayı amaçlamış olabilir" dedi.
YASAK İÇİN DEĞİL YASAL ZEMİN OLUŞTURMAK İÇİN
Narkasa CEO'su Erdal Kaya da bu çalışmaların yasaklamaya yönelik değil, yasal bir zemin oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bugünkü kararın kripto paralar için önemli bir eşik olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın ilk kez kripto paraları tanımlaması çok önemli" dedi. Yayınlanan yönetmelikle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını belirten Kaya, "Borsamızın destek ekibine yöneltilen sorularda ve bazı sosyal medya paylaşımlarında kripto para borsalarının kapandığı veya kripto varlıkların yasaklandığı yönünde yanlış bir algının oluştuğunu gördük. Genel ticaret açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve bir yasak söz konusu değil. İsteyen direkt cüzdan transferi ile kripto para ödemesi almaya devam edebilir, bunu engelleyen bir durum yok" dedi. Yönetmeliğin dayanak maddesinde de belirtildiği üzere yapılan düzenlemenin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik olduğunun altını çizen Kaya, "Düzenlemenin kripto paraların alım satımına aracılık hizmeti veren kripto para borsalarıyla bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde söz konusu yönetmelikte kripto varlıkların yasaklandığına dair herhangi bir ifade de yoktur. Yönetmelikte sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı kullanımı yasaklanmış, bu doğrultuda bu kuruluşların kripto para borsalarına aracılık hizmeti sunamayacağı belirtilmiştir" açıklamasında bulundu.