Kripto para düzenlemesine uzmanlar ne diyor?

YASAK İÇİN DEĞİL YASAL ZEMİN OLUŞTURMAK İÇİN

Narkasa CEO'su Erdal Kaya da bu çalışmaların yasaklamaya yönelik değil, yasal bir zemin oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bugünkü kararın kripto paralar için önemli bir eşik olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın ilk kez kripto paraları tanımlaması çok önemli" dedi. Yayınlanan yönetmelikle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını belirten Kaya, "Borsamızın destek ekibine yöneltilen sorularda ve bazı sosyal medya paylaşımlarında kripto para borsalarının kapandığı veya kripto varlıkların yasaklandığı yönünde yanlış bir algının oluştuğunu gördük. Genel ticaret açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve bir yasak söz konusu değil. İsteyen direkt cüzdan transferi ile kripto para ödemesi almaya devam edebilir, bunu engelleyen bir durum yok" dedi. Yönetmeliğin dayanak maddesinde de belirtildiği üzere yapılan düzenlemenin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik olduğunun altını çizen Kaya, "Düzenlemenin kripto paraların alım satımına aracılık hizmeti veren kripto para borsalarıyla bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde söz konusu yönetmelikte kripto varlıkların yasaklandığına dair herhangi bir ifade de yoktur. Yönetmelikte sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı kullanımı yasaklanmış, bu doğrultuda bu kuruluşların kripto para borsalarına aracılık hizmeti sunamayacağı belirtilmiştir" açıklamasında bulundu.