Türkiye'de Bitcoin ve kripto paralar ile ödeme yasaklandı! Kripto para borsalarını etkileyecek mi?

Türkiye'de ilk kez kripto paralar için resmi karar çıktı. Merkez Bankası'nın kripto para-kripto varlıklar için yaptığı düzenlemede, bu varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SEKTÖR NE DİYOR?
Kripto paralara yönelik yeni bir düzenlemeye imza atan Merkez Bankası, Bitcoin ya da diğer kripto paralarla ödeme yapılmasını yasakladı. Atılan bu adımla yasadışı kullanım gibi gri alanların önüne geçildi ve herkes tarafından olumlu karşılandı. Para transferinde ödeme kuruluşlarının çıkarılması konusunda ise iki farklı görüş var.Türkiye'de kripto para için ilk karar! Kripto paralar için düzenlemede tarih belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, 'ödemelerde kullanılmasının engellenmesine' vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi.
BITCOIN İLE KAHVE ALINAMAYACAK
Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıklar kullanılamayacak ve ödeme hizmeti şirketleri de kripto para borsaları ile çalışamayacak. Düzenlemede, ödemelerde kripto varlıkların kullanılması, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi yasaklandı. Yani Bitcoin ile kahve ya da otomobil alınmasının önüne geçiliyor.
YASADIŞI OLARAK KULLANILABİLİR
Açıklamada, kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi risklerine dikkat çekilerek, ödemelerde kullanılmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.
ÖDEME TARAFINA İTİRAZ YOK
Sektörde sürpriz yaratan yeni düzenlemenin 'ödemelerde kripto para kullanılmaması' konusunda olduğu yönünde ve bu konuda bir itiraz yok. Düzenlemenin "Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez" kısmında görüşler farklılaşıyor. Birinci görüş elektronik para şirketlerinin kripto tarafta yer almasının istenmemesi üzerine bu düzenlemeye gidildiğini belirtirken ikinci görüş ise regülasyonun sadece bankalarla bu işlemi yapmasının sistemin dijitalleşmesini engelleyeceği yönünde.
'24 SAAT İŞLEM ORTADAN KALKAR'
Ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşları arasında kripto para platformlarına en fazla para gönderimine aracılık eden Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmed Karslı, "Regülasyonun şu ana kadar attığı adımlar hep dijitalleşmenin önünü açtı. Kripto para piyasasında para transferi konusunda çalışan iki üç ödeme hizmeti şirketi var. Ödeme hizmeti veren şirketler arasında yüzde 90'ı aşan bir payımız var bizim. Aslında düzenleme kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklıyor. Bu konuda başka ülkelerde de düzenlemeler var. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak ödeme hizmeti şirketleri üzerinden para gönderilmesini engellemek bankaların işine yarayacak bir düzenleme. Bankalar üzerinden yapılacak olan transferler de kripto para platformlarında 24 saat işlem yapılma olanağını ortadan kaldırıyor. Ayrıca bankaların kripto para borsaları ile olan sistem entegrasyonlarında da sorunlar oluşabilir. Bizim 16 banka ile entegrasyonumuz var örneğin. PayPal ödemede kripto parayı kabul ederken yada küresel ödeme hizmetleri şirketlerinin cüzdanlarına kripto para girerken böyle bir düzenleme gelmesi treni kaçıracağımız anlamına geliyor bence" dedi.
KRİPTO PARA BORSALARINI ETKİLEMEYECEK
2010'da 10 bin Bitcoin karşılığı iki pizza alınmasıyla gerçekleşen ilk Bitcoin alışverişinden bugüne Bitcoin'in kazandığı değer artışından yola çıkarak kripto para ile ödeme yapmanın dezavantajlarını vurgulayan BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ise "Aslında düzenleme kripto parayla ödeme yapmayı engelliyor. Biz de bu konuda hemfikiriz. Kripto para ile ödeme yapmakta kısa vadede bir değer görmüyorum. Düzenleme ile bunun önüne geçiliyor. Bu da mantıklı. Ödeme hizmeti veren şirketlerin kripto para platformlarına para transferinin ve saklanması gibi konularda gelen düzenleme ise aslında bizim işimizi de engellemiyor. Düzenleyici kurumlar bizim gibi platformlara gelecek olan paranın bankalar üzerinden yapılmasını istiyor. Yurtdışı alım satım platformlarında elektronik para şirketleri üzerinden işlem yapmanın önüne geçiliyor. Bu da bence doğru. Çünkü bir muhatap olması lazım karşınızda. Bu anlamda diğer kripto para platformları da Türkiye'ye gelip bu alana yatırım yapabilir. Bunun önünde de bir engel yok" dedi.