Haberler APara Haberleri Deprem! Bitcoin kripto para piyasasını salladı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 07:40 Son Güncelleme: 18.4.2021 08:04

! piyasasını salladı

METE DİRİCE METE DİRİCE
Deprem! Bitcoin kripto para piyasasını salladı

sert düştü. birimlerinin en büyük hacimlisi Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 59 bin dolar bandından 50 bin 900 dolar düzeyine kadar sert düşerek kripto para piyasalarını salladı. Bitcoin için geceden beri hafif düşüş gözlemleniyordu. Bitcoin’de yaşanan bu düşüş bir çok alt coininde çakılmasına neden oldu.

Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 20'yi aşan değer kaybı yaşandı. Türkiye'de bir çok yatırımcının ilgisini çeken daha küçük alt coinlerde düşüşe eşlik etti.

HOLO VE BİTTORENT DE ÇAKILDI

Özellikle Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan HOLO (HOT), Bittorent (BTT) için de kayıp büyük oldu. Gece 0.074 bandında hareket eden BTT, 0.062 liraya, HOT ise 0.154 bandında hareket ederken, 0.139 TL'yi gördü.

2021 yılında özellikle altın, döviz ve borsa gibi yatırım araçlarının belli bir bant hareketinde sıkışık seyir izlemesi, yatırımcıları alternatif getiri arayışına itti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem! Bitcoin kripto para piyasasını salladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA