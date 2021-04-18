Deprem! Bitcoin kripto para piyasasını salladı

Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 20'yi aşan değer kaybı yaşandı. Türkiye'de bir çok yatırımcının ilgisini çeken daha küçük alt coinlerde düşüşe eşlik etti.

HOLO VE BİTTORENT DE ÇAKILDI

Özellikle Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan HOLO (HOT), Bittorent (BTT) için de kayıp büyük oldu. Gece 0.074 bandında hareket eden BTT, 0.062 liraya, HOT ise 0.154 bandında hareket ederken, 0.139 TL'yi gördü.

2021 yılında özellikle altın, döviz ve borsa gibi yatırım araçlarının belli bir bant hareketinde sıkışık seyir izlemesi, yatırımcıları alternatif getiri arayışına itti.