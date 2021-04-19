Bitcoin kripto para piyasalarını salladı!

TÜRKİYE'DE KRİPTO PARALAR İÇİN İLK KARAR ÇIKTI

Merkez Bankası, kripto paralar için karar aldı. Buna göre kripto para-kripto varlıklar için yapılan düzenlemede, bu varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.