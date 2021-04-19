Dünya Bankası'na bağlı faaliyet gösteren International Finance Corp (IFC) ve dünyanın en büyük varlık yöneticisi Amundi'ye göre gelişen piyasalarda yeşil tahvil ihraçları 2023'te 100 milyar dolara ulaşacak.

İki kuruluş 2020 yılında 40 milyar dolar seviyesinde bulunan yeşil tahvil ihraçlarının 2023 itibarıyla 2 kattan fazla artarak 100 milyar doları bulmasını bekliyor. Amundi'nin küresel gelişen piyasalar başkanı Yerlan Syzdykov, "Gelişen piyasalarda yeşil tahvil ihraç görünümü güçlü olmaya devam ediyor" dedi.