Bitcoin depreminin nedeni neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!

İDDİA 1

Merkez Bankası, kripto paralar için karar aldı. Buna göre kripto para-kripto varlıklar için yapılan düzenlemede, bu varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması yönünde hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Piyasalarda bu iddia çok konuşuldu. Ancak Türkiye'deki kripto para yatırım hacminin 2 trilyon doları aşan kripto para hacmini etkilemesinin olası olmadığı ve zaten kripto paraların Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılmasının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde bu iddia zayıf kalıyor.