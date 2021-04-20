BlackRock: Gelişen ülke piyasa varlıkları yükseliş yolunda

The BlackRock Investment Institute'nin değerlendirmesinde bazı gelişen piyasalarda virüs vakalarının yeniden ortaya çıkması, aşılama yavaşlığı ve artan enflasyon gibi yakın vadeli zorluklar olduğunun altını çizerken "Ancak bu durum anılan ülkeler için toparlanmayı ortadan kaldırmaz, yalnızca erteler" ifadelerini kullandı.

Blackrock gelecek aylarda ABD tahvil faizlerinde ve dolarda daha fazla istikrar beklendiğinin de altını çizdi. "Bu ortamın gelişen piyasaların yerel para cinsi tahvillerini desteklemesini bekliyoruz. Değerlemeler yüksek getirili kağıtlar gibi diğer varlıklara göre daha cazip" yorumu yaptı. Kuruluş başta emtia ihracatları olmak üzere gelişen piyasa para birimlerinde de yükseliş fırsatı görürken gelişen piyasa hisseleri için de görüşünün pozitif olduğunu aktardı.