ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden iyi geldi

ABD'de işsizlik desteği almak üzere başvuru yapanların sayısı geçen hafta 547 bin açıklandı. Analistler, önceki haftaya oranla 39 bin kişi azalan başvuruların 603 bin civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyorlardı.

Veri, 2020 Mart ayında bu yana ilk kez üst üste 2 hafta 700 bin kişinin altında kalarak istihdam ortamında düzelmeye işaret etti. Aynı dönemde 4 haftalık ortalama işsizli başvuruları ise 678,75 bin kişiden 651 bin kişiye geldi.

Devam eden işsizlik başvuruları ibse 3 milyon 674 bin kişi ile 3 milyon 667 bin olan tahminlere göre biraz daha yüksek açıklandı.