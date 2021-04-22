Bitcoin ve kripto paralar balon mu? Kripto para için en çok merak edilenler yanıt buldu

"KRİPTO PARALARIN KABUL GÖRMESİ ZAMAN ALACAK"

Tedavüldeki paralar ile kripto paraların benzeştikleri yönler olduğuna dikkat çeken Dr. Öğrt. Üyesi İncekara, "Taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik, homojenlik, standart olma, taklit edilememe, zaman içinde değerini koruyabilme gibi özellikler benzeşen yönler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel kabul görme noktasında ise kripto paraların önünde biraz daha zaman bulunmaktadır. Fonksiyonlar açısından değerlendirildiğinde de tedavüldeki paralar ile kripto paralar arasında birtakım benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Kripto paralar, tedavül paralar gibi yatırım ve tasarruf aracı statüsündedir. Değişim aracı olması ve değer ölçüsü olması kripto paraların, tıpkı tedavüldeki paralar gibi fonksiyonlarını ifade ederken, bu iki fonksiyon şu sıralar küresel gündemi meşgul etmektedir. Ekonomi politikası aracı olma özelliği ise kripto paralar için şu anda uzak bir hedef görünmektedir" dedi.