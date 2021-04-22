Haberler APara Haberleri Çin, 2021 sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı üretecek
Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:48

Çin, 2021 sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla aşısı üretecek

Çin, 2021 sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı üretecek

5 milyar doz kadar bir yıllık kapasiteye ulaşan Çin, 2021 yılının sonuna değin 3 milyar dozdan fazla aşısı daha üretecek.

Boao Forumu sırasında bir konuşma yapan hükümetinin Covid-19 önleme ve kontrol mekanizmasına bağlı aşı işlerine ilişkin "Araştırma ve Geliştirme" (Ar&Ge) sorumlusu Zheng Zhongwei, aşıların yüksek bir etkinliğe sahip olduğunu da söyledi. Aynı zamanda Ulusal Sağlık Komisyonu Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Direktörü de olan Zheng, aşıların değerlendirilme sürecinde Çin'in, yurt dışında yapılan 3. faz klinik testler de dahil olmak üzere, hiçbir zorunlu aşamayı atlamadığını belirterek, aşı üretim sürecinde ülkesinin, en az Amerikan ve Avrupa normları kadar iddialı ve sıkı değerlendirme ölçütlerine uyduğunun altını çizdi. Bu bağlamda Çin, Covid-19 aşısı üretim kapasitesini saptamak için küresel ihtiyaçları dikkate almış görünüyor.

Öte yandan Zheng, ülkenin, bu yılın ikinci yarısında daha çok miktarda aşı üretme durumunda olabileceğini ve bunun da COVID-19 salgınına karşı mücadelede oluşturulmuş bulunan çok taraflı veya iki taraflı mekanizmalar sayesinde gerçekleşeceğini duyurdu. Zheng'in açıkladığına göre aşı, Çin tarafından daima tüm dünyaya ait bir değer olarak görüldü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin, 2021 sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı üretecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA