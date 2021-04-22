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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:48

toplam rezervleri 89 milyar 541 milyon dolar oldu

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Merkez Bankası toplam rezervleri 89 milyar 541 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 220 milyon dolar artarak 89 milyar 541 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 16 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 49 milyar 686 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 49 milyar 377 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 89 milyon dolar azalarak 39 milyar 944 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 220 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolardan 89 milyar 541 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
2.04.2021 39.361 48.085 87.446
9.04.2021 39.944 49.377 89.321
16.04.2021 39.855 49.686 89.541

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Merkez Bankası toplam rezervleri 89 milyar 541 milyon dolar oldu
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