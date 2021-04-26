Haberler APara Haberleri ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor
Giriş Tarihi: 26.4.2021 07:53

Başkanı 'ın teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor

Başkanı 'ın sermaye kazanç vergisini artırma teklifini bu hafta açıklaması beklenirken, 1 milyon doların üzerinde gelire sahip kişiler için sermaye kazanç vergisinin iki katına çıkarılarak %39,6'ya yükseltilmesi teklifin içinde yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazanç vergisini artırma teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Perşembe günü ABD'de farklı medya organlarında Biden'ın daha düşük gelirli kesimlere sağlanacak yardımlar ve altyapı paketi gibi planlar için fonlama sağlamak üzere sermaye kazanç vergisini artıracağı haberleri piyasaları etkilemişti.

ABD medyasında yer alan ve kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Biden, vergi artırımı planlarının detaylarını bu hafta açıklayacak. Plan kapsamında marjinal gelir vergisinin %37'den %39,6'ya çıkarılması, 1 milyon doların üzerinde gelire sahip kişiler için ise sermaye kazanç vergisinin iki katına çıkarılacak %39,6'ya yükseltiliceği belirtildi.

Bitcoin depreminin sebebi neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA