ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazanç vergisini artırma teklifini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Perşembe günü ABD'de farklı medya organlarında Biden'ın daha düşük gelirli kesimlere sağlanacak yardımlar ve altyapı paketi gibi planlar için fonlama sağlamak üzere sermaye kazanç vergisini artıracağı haberleri piyasaları etkilemişti.

ABD medyasında yer alan ve kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Biden, vergi artırımı planlarının detaylarını bu hafta açıklayacak. Plan kapsamında marjinal gelir vergisinin %37'den %39,6'ya çıkarılması, 1 milyon doların üzerinde gelire sahip kişiler için ise sermaye kazanç vergisinin iki katına çıkarılacak %39,6'ya yükseltiliceği belirtildi.

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