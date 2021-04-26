Altın yatırımcıları dikkat! Yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları bu kararla yön bulacak

ALTIN FİYATLARI BU KARARLA YÖN BULACAK

Altın yatırımcıları için kritik haftaya girildi. Bu hafta piyasalarda en önemli gündem maddesi Fed'in faiz kararı olarak öne çıkarken, faiz kararı sonrası gelecek dönem için para politikasına ilişkin çıkacak mesajlar, sinyaller altın fiyatları için yön belirleyici olacak.

Fed Başkanı Powell, son yaptığı konuşmada, enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin Fed'in önceki görüşlerini koruduğunu ve herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklamasında bulundu.