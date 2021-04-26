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Giriş Tarihi: 26.4.2021 11:28 Son Güncelleme: 26.4.2021 11:50

Bakan Varank: Patent yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı

AA
Bakan Varank: Patent yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvurularının yüzde 28, marka başvurularının yüzde 47 ve tasarım başvurularının yüzde 15 arttığını kaydetti.

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Bakan Varank: Patent yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı
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