Bakan Varank: Patent yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvurularının yüzde 28, marka başvurularının yüzde 47 ve tasarım başvurularının yüzde 15 arttığını kaydetti.

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