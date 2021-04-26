Bitcoin ve kripto para için Türkiye hangi modeli benimseyecek? İşte ülke ülke uygulanan kurallar

Dünyada kripto para birimlerine çeşitli yasal zorunluluklar getirenler var. Ancak bu alana özel bir yasa hazırlayan ülke yok.

Ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verenler de var birer yatırım aracı olarak görenler de. Düzenleme yapan ülkeler de genellikle Türkiye'deki Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) veya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) benzeri kuruluşların denetimine ve onların yasalarına tabi oluyor. Bu kuruluşlar sürekli olarak denetlenip istendiği zaman da bilgilerini paylaşıyor.