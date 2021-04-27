19 milyar lirayı aşan yatırım ile 30 bin kişi istihdam edilecek

Buna göre, geçen ay 1256 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.