Binance kendi NFT piyasasını kuracak

NFT (non-fungible token) benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen, değiştirilemeyen blok zinciri teknolojisi ürünlerini içeriyor. Son dönemde NFT sanat eserleri ile gündeme gelmişti.

Binance, kuracağı NFT piyasası ile kullanıcılara NFT alma, satma ve üretme imkanı sunmayı hedefliyor. Uluslararası verilere göre 2021 yılı ilk çeyreğinde NFT satışları 2 milyar doları aşan bir hacme ulaştı.

Kurulacak yeni piyasada iki katman olacak. İlk katmanda en yüksek ihaleler ve sergiler için premium bir alan bulunacak. İkinci katman ise standart işlemler için planlandı. Yeni piyasanın Haziran ayında açılması hedefleniyor.